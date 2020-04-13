Пасха и майские праздники: Как будут работать банки

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Для банковской системы Украины, как и в целом для государства, 20 апреля и 1 мая этого года будут выходными днями

В Украине банки изменят привычный график работы на период пасхальных и майских праздников. Об этом сообщают УН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Как отмечается, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то этот выходной переносится на следующий после праздничного или нерабочего дня.

В связи с для банковской системы Украины, как и в целом для государства, 20 апреля и 1 мая этого года будут выходными. В эти дни банки работать не будут.

Кроме того, выходные в этом будут 11 мая, 8 и 29 июня, 24 августа, 14 октября и 25 декабря.

Напомним, ранее ряд банков скорректировали часы работы и временно закрыли часть отделений в связи с карантином в Украине.