Пасечник получил анонимное письмо из-за бунта шахтеров в "ЛНР"

фото - из открытых источников

Бунт в рядах шахтеров, который в последние дни был на оккупированных территориях, сегодня получил продолжение под эгидой так называемых народных мстителей.

Об этом сообщает "Информационный навигатор".

Так, после отправленного предводителю "ЛНР" Пасечнику открытого письма с требованием решить проблемы шахтеров, в открытых источниках было опубликовано другое обращение — от так называемого "Комитета освобождения Донбасса".

В этом обращении анонимные авторы обращают внимание на катастрофическую ситуацию с задолженностью по зарплате шахтерам непризнанной "ЛНР" и бедственное положение тысяч семей шахтеров, которые живут впроголодь.

Пасечник получил анонимное письмо из-за бунта шахтеров в "ЛНВ" infonavigator.com.ua

В свою очередь, обещания так называемого руководства "ЛНР" погасить долги перед шахтерами четырех бастующих шахт, привлечь к ответственности виновных в хищении средств, а также прекратить преследования шахтеров и членов их семей выполнены не были. В связи с этим, так называемый "Комитет освобождения Донбасса" потребовал от Пасечника в кратчайшие сроки обнародовать через средства массовой информации план решения сложившегося кризиса. Если же этого не будет сделано, шахтеры продолжат забастовку.

"Комитет освобождения Донбасса" пригрозил обратиться в Организацию Объединенных Наций (ООН), Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой повлиять на так называемую власть так называемой "ЛНР".

Напомним, газета The Washington Post писала, что долги по зарплате работникам шахт на неподконтрольной украинскому правительству территории возникли из-за сокращения вывоза угля в Россию на 75%, что, в свою очередь, связано с падением мирового спроса на топливо из-за пандемии коронавируса.

Протест длился от 5 июня. Под землей находились 119 шахтеров. В подконтрольных НВФ СМИ забастовку не освещали.

В Антраците, где бастуют шахтеры, власть т. н. "ЛНР" ввела карантин. Жителям рекомендовали "строгий режим самоизоляции".