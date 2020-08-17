Партия "Пропозиция" требует ограничить въезд паломников в Умань из-за эпидемии COVID-19

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Политическая партия "Пропозиция" требует от центральной власти прекратить рисковать здоровьем жителей Умани и немедленно принять решение о введении ограничений на проведение массовых религиозных празднований в Умани в связи с пандемией COVID-19.

Об этом говорится в заявлении политической силы.

"Городской голова Александр Цебрий вынужден поселиться под Офисом Президента, чтобы хотя бы таким образом добиться встречи с главой государства и сдвинуть вопрос запрета массового паломничества с мертвой точки. Игнорирование местного самоуправления, которое является выразителем позиций народа, дошло уже до крайнего предела", - говорится в заявлении.

В партии отмечают, пикет городским главой Офиса Президента – это не флешмоб, а тупик.

"Это неслыханно, чтобы городского голову не просто заставляли бегать по кабинетам чиновников, но и прибегать к таким акциям. Президент должен вмешаться в ситуацию, ведь вся полнота центральной власти у него в руках, иначе праздник может превратиться в катастрофу", – говорят в "Пропозиции".

В политсиле говорят, что в сентябре 2020 года в Умань планируют прибыть десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана – Нового года по иудейскому календарю, но традиционное празднование в нынешних условиях слишком рискованно.

"Украина всегда с радостью приветствовала религиозных паломников на своей земле, предоставляя им всю необходимую помощь в организации религиозных праздников. Но учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в Украине, действие запрета на проведение массовых мероприятий, загруженность украинских медицинских учреждений, а также отсутствие необходимого количества мест для обсервации паломников, массовое празднование представляет угрозу для жизни как украинцев, так и иностранных гостей нашего государства", – отмечают в "Пропозиции".

В политсиле отметили, что Министерство здравоохранения Израиля, который находится в "красной зоне" по распространению коронавирусной инфекции COVID-19, призвало Украину не позволять нынешнее паломничество хасидов в Умань из-за невозможности соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. А Объединенная еврейская община Украины уже заявила о том, что с уважением и пониманием отнесется к любому решению украинской власти, и призвала не привязывать к вопросу ограничения паломничества хасидов в Умань тему антисемитизма.

В "Пропозиции" подчеркнули, что, согласно результатам социологических опросов и общественных слушаний, проведенных в городе Умань, большинство населения выступает категорически против традиционного празднования Рош ха-Шана в сентябре 2020 года. Однако центральная власть, в чьей компетенции решить этот вопрос, его упорно игнорирует.

Партия "Пропозиция" требует немедленно принять решение о введении ограничений на проведение массовых религиозных празднований в Умани в связи с пандемией COVID-19 и рассмотреть альтернативные варианты массового празднования религиозных праздников в Украине с учетом позиций всех заинтересованных сторон.

"Подчеркиваем, игнорирование решения вопроса - это не просто безответственность и вопиющее проявление непрофессионализма. Это злоупотребление властью, ведь под угрозу поставлена жизнь граждан Украины", – говорится в заявлении.