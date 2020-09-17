Парламент принял закон о разведке: СВР приветствует решение нардепов

Служба внешней разведки Украины

Служба внешней разведки Украины приветствует принятие Верховной Радой закона "О разведке". Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Служба внешней разведки Украины приветствует принятие Закона Украины "О разведке", который давно ожидался разведывательным сообществом. Закон, который нормирует и регулирует деятельность разведывательных органов в правовом поле государства, определил правовые и организационные основы функционирования разведки", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что документ также усиливает социальную и правовую защиту сотрудников разведывательных органов Украины, которая значительно улучшается.

СВРУ убеждена, что принятие Закона Украины "О разведке" является очередным важным шагом по развитию возможностей для эффективного противодействия гибридной агрессии против Украины и многомерным внешним угрозам национальной безопасности нашего государства.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 сентября приняла в повторном втором чтении и в целом доработаный законопроект "О разведке" (№ 2412-д). Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов.