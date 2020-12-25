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Папа Римский вспомнил об Украине во время рождественского послания

Папа Римский Франциск во время Рождественской мессы. 24 декабря 2020 года REUTERS

Понтифик помолился за мир на Донбассе

Папа Римский Франциск во время рождественского послания "Urbi et Orbi" вспомнил о конфликте на востоке Украины. Об этом сообщает Vatican News.

"Пусть же Сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества и привлеченных стран в соблюдении прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных регионах Украины, и содействии диалогу, как единственному пути, который ведет к миру и примирению", - сказал понтифик.

По его словам, сейчас мир нуждается в братстве.

"В этот исторический момент, отмеченный экологическим кризисом и серьезными нарушениями экономического и социального равновесия, обостренными пандемией коронавируса, мы больше, чем когда-либо прежде, нуждаемся в братстве", - добавил он.

Папа Франциск также призвал не возводить барьеры во время пандемии коронавирус.

"Перед лицом вызова (пандемии, – ред.), который не знает границ, нельзя возводить барьеры. Мы все в той же лодке", - отметил понтифик.

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Напомним, ранее Папа Римский Франциск объявил следующий 2021 год - годом святого Иосифа, а также пообещал специальную индульгенцию верующим в связи с пандемией коронавирус. Особый год продлится с 8 декабря 2020 года по 8 декабря 2021 года.

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