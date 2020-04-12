Папа Римский призвал прекратить страдания украинцев на востоке

Папа Римский Франциск подчеркнул, что сейчас "не время для разделов"

В воскресенье, 12 апреля, Папа Римский Франциск во время Пасхального богослужения призвал прекратить вооруженные конфликты в мире, в частности в Украине, через распространение COVID-19. Об этом сообщает Vatican News.

В частности, Папа Римский призвал мир прекратить производство оружие, а вместо этого вкладывать деньги для лечения и спасения людей.

"Это не время на то, чтобы и дальше производить и заниматься торговлей оружия, тратя огромный капитал, который должен быть использован на то, чтобы лечить людей и спасать жизни", - отметил Франциск.

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Также архиепископ призвал завершить войны в мире и прекратить страдания населения на востоке Украины.

"Пусть же это, наоборот, будет время положить конец затянувшейся войне, которая окровавила Сирию, конфликту в Йемене и накалу в Ираке, и в Ливане. Пусть же это будет время, когда израильтяне и палестинцы возобновят диалог, чтобы найти устойчивое и длительное решение, что позволит обеим сторонам жить в мире. Пусть прекратятся страдания населения восточных регионов Украины. Пусть же будет положен конец терактам, совершенным против стольких невинных людей в разных странах Африки", — сказал Папа Римский Франциск.

Кроме этого, Папа подчеркнул необходимость сократить или простить долги бедных стран, которые страдают от эпидемии.

Напомним, недавно Папа Франциск отметил, что, по его мнению, вспышка коронавируса является одной из "реакций природы" на людей, которые игнорируют экологический кризис.