Папа Римский призвал Азербайджан и Армению решить конфликт без применения силы

Папа Римский Франциск CNN

Папа Римский Франциск помолился за мир в этом регионе

Папа Римский Франциск призвал к миру на Кавказе, а также обратился к Армении и Азербайджану, чтобы те отказались от вооруженных средств урегулирования ситуации относительного Нагорного Карабаха. Об этом понтифик заявил в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане, которую транслировал Vatican News.

"Поступают тревожные новости с Кавказа. Молюсь за мир в этом регионе и обращаюсь к сторонам конфликта сделать конкретные шаги по направлению к братству и решению всех проблем без использования силы", - подчеркнул Папа Римский Франциск.

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Напомним, сегодня утром, Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

В результате этого, правительство Армении из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявил всеобщую мобилизацию резерва.