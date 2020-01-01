Папа Римский несмотря на проблемы со здоровьем выступил с новогодней молитвой

Папа Римский Франциск CNN

Понтифик пожелал господства мира

Папа Римский Франциск несмотря на болезнь, выступил со своим традиционным призывом, молитвой "Ангел Господень", к миру во всем мире. Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что во время своего выступления за кафедрой в библиотеке Апостольского дворца Ватикана Франциск не проявлял признаков дискомфорта и не упоминал о проблемах со здоровьем.

"Я желаю, чтобы в человеческих сердцах воцарился мир... Драматические события, отмечающие путь человечества в прошлом году, особенно пандемия, учат нас тому, насколько важно проявлять внимание к проблемам других людей и разделять их тревоги", – сказал Папа.

Напомним, недавно в Ватикане заявили, что учитывая проблемы со здоровьем Папа Римский Франциск не будет возглавлять ближайших богослужений. Тогда стало известно, что у Франциска болезненная невралгия седалищного нерва.

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Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск во время рождественского послания "Urbi et Orbi" вспомнил о конфликте на востоке Украины. Понтифик помолился за мир на Донбассе.