Папа Римский Франциск вакцинировался от COVID-19
Какую именно применили вакцину - не сообщается
Папа Римский Франциск сегодня, 13 января, сделал прививку от коронавирусной болезни на территории Ватикана. Об этом сообщает итальянское агентство AGI.
Согласно сообщению, понтифик получил вакцину против коронавируса в специально подготовленном для этого зале имени Папы Павла VI.
"Кампания вакцинации против COVID-19 началась сегодня утром в атриуме зала Павла VI", - заявил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни.
Как отмечается, вакцинация полностью добровольная. Сейчас несовершеннолетним до 18 лет не делают прививки, поскольку исследования вакцины с участием этой возрастной группы еще не проводились.
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