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Папа Римский Франциск вакцинировался от COVID-19

Папа Римский Франциск Фото из открытых источников

Какую именно применили вакцину - не сообщается

Папа Римский Франциск сегодня, 13 января, сделал прививку от коронавирусной болезни на территории Ватикана. Об этом сообщает итальянское агентство AGI.

Согласно сообщению, понтифик получил вакцину против коронавируса в специально подготовленном для этого зале имени Папы Павла VI.

"Кампания вакцинации против COVID-19 началась сегодня утром в атриуме зала Павла VI", - заявил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни.

Как отмечается, вакцинация полностью добровольная. Сейчас несовершеннолетним до 18 лет не делают прививки, поскольку исследования вакцины с участием этой возрастной группы еще не проводились.

Новости по теме: В Киеве началась подпольная VIP-вакцинация от коронавируса чиновников и бизнесменов. Цена дозы – до 3000 евро

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп от коронавирусной болезни COVID-19.

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