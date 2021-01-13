Папа Римский Франциск вакцинировался от COVID-19

Какую именно применили вакцину - не сообщается

Согласно сообщению, понтифик получил вакцину против коронавируса в специально подготовленном для этого зале имени Папы Павла VI.

"Кампания вакцинации против COVID-19 началась сегодня утром в атриуме зала Павла VI", - заявил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни.

Как отмечается, вакцинация полностью добровольная. Сейчас несовершеннолетним до 18 лет не делают прививки, поскольку исследования вакцины с участием этой возрастной группы еще не проводились.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп от коронавирусной болезни COVID-19.