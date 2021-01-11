Папа Франциск расширил права женщин в Римско-католической церкви

Папа Римский расширил права женщин в церкви Фото из открытых источников

Ожидается, что такое решение принесет "стабильность, общественное признание" женщинам

Папа Римский Франциск придал женщинам большее значение во время богослужения, внеся поправки в закон. Об этом сообщает REUTERS.

Как отмечается, женщинам отныне разрешается читать священные тексты, прислуживать у алтаря и раздавать причастие во время богослужения.

Папа Франциск в декрете под названием “Spiritus Domini” отметил, что такое решение пришло к нему после теологических размышлений.

Поскольку он изменил Кодекс канонического права, таким образом консервативные епископы не смогут запретить женщинам своей епархии выполнять эти функции.

Впрочем Ватикан сразу предупредил, что такое решение не будет свидетельствовать о назначении женщин на пост священников в ближайшее время. Сам Папа Римский свое решение считает важным и хочет им обеспечить "стабильность, общественное признание" женщинам, которые уже выполняют эти роли.

"Этот сдвиг приведет институциональную церковь в соответствие с пастырскими реалиями во всем мире", - заверила исполнительный директор Конференции женских рукоположений Кейт Макелви, которая пропагандирует женское священство.

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Ранее сообщалось, что Папа Римский назначил первую женщину на должность в Государственном секретариате Ватикана. Франческа Ди Джованни стала одним из двух заместителей министра иностранных дел.