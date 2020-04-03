Пандемия выявила одну из самых жестких проблем нашего общества, – Наташа Влащенко

Журналистка и телеведущая Наташа Влащенко ZIK

"Какое у нас уважение к другим людям?"

Пандемия коронавируса выявила одну из самых жестких проблем украинского общества – кто мы вообще все, какие у нас ценности, какое у нас уважение к другим людям и думаем ли мы о своем будущем?

Об этом в программе "Инсайды недели с Влащенко" на телеканале ZIK заявила журналистка, телеведущая Наташа Влащенко.

Наташа Влащенко зачитала последние статистические данные от Министерства здравоохранения, которые свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция распространяется в стране и каждый день забирает все больше жизней украинцев. Однако, отметила телеведущая, не всем сегодня сидится дома и напомнила о вопиющем случае с нападением на съемочную группу телеканала ZIK, который случился в Гидропарке. Сегодня полиция задержала одного из нападавших.

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"Но суть не только в одном человеке. 60 человек, как вы знаете, сбежали из отеля "Козацкий", из обсервации. Их там что-то не устроило, обеды дорого стоили или что-то еще там было не так, и никаких мыслей о том, что они нарушают закон, о том, что они подвергают смертельной опасности людей, которые живут вокруг них - ничего этого даже близко не было. И, знаете, эта пандемия выявила одну из самых жестких наших проблем - кто мы вообще все? Какие у нас ценности? Какое у нас уважение к другим людям? Думаем ли мы о своем будущем? Не наплевать ли нам на соседа и на человека, который идет по улице навстречу нам? Это очень и очень важные вопросы, мне кажется, которые нам надо решить", – подчеркнула Наташа Влащенко.

Телеведущая отметила, что постсоветское общество смешалось с потребительством и породило совершенно новое поколение, представители которого говорят, мол, нам ничего не грозит, а на людей преклонного возраста нам наплевать. Наташа Влащенко убеждена, что от этого следует избавиться, иначе будет очень сложно.

Как сообщалось, в Киеве неизвестные мужчины совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспекции столичных парков и спортивных площадок. Неизвестные молодые люди напали на съемочную группу телеканала ZIK в Гидропарке после просьбы журналистки объяснить пребывание на спортивной площадке, что запрещено на время карантина.

После инцидента журналистка Алла Жизневская написала заявление в полицию.

В МВД отреагировали на инцидент и заверили, что все нападающие будут установлены и наказаны.

Добавим, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о задержании гражданина, который напал на съемочную группу телеканала ZIK.