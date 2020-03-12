Пандемия коронавируса: Украина хочет ограничить авиасообщение с Германией и Францией

Министр также рассказал о ситуации с авиаперевозками в Италии

Украина рассматривает возможность ограничения авиасообщения с Германией и Францией из-за пандемии коронавирус. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время брифинга, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы будем собираться с авиаперевозчиками... Сейчас рассматривается вопрос ограничения авиарейсов с Германией и Францией", - отметил министр.

Министр также рассказал о ситуации с авиаперевозками в Италии. По его словам, ранее три авіаоператори осуществляли перевозки до шести городов Италии. Авиаперевозчики Sky Up и Air Italia закрыли авиарейсы.

Авиаперевозчик МАУ, совершавший рейсы в Бергамо, Милана, Рима и Венеции, закрыл два направления.

"Остаются Милан и Рим. Сегодня-завтра они совершают последние рейсы, чтобы вывезти пассажиров. Остается только Рим, чтобы мы могли вернуть украинцев. На этом направлении мы осуществляем дополнительные меры контроля", - подчеркнул Кулеба.

По последним данным ВОЗ, во Франции зафиксировано 2281 случай заражения вирусом и 48 смертей, в Германии - 1567 больных и 3 умерших.

Как сообщалось, количество зараженных в мире превысило 126 тысяч.

В настоящее время в Украине подтвердили только один случай заражения.

Однако мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице вводят превентивные меры безопасности из-за угрозы коронавирус. С 12 марта в Киеве будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также в садах и в художественных и спортивных школах.