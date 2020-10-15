Пандемия COVID-19: "Узким горлышком" проблемы станет дефицит медиков, – Амосова

Екатерина Амосова Скриншот видео

Медработники получают мизерную зарплату, констатировала Екатерина Амосова

"Узким горлышком" проблемы в борьбе с COVID-19 станет дефицит медиков, покидающих систему здравоохранения, поскольку та зарплата, которую они получают, – мизерная.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила врач-кардиолог, профессор Екатерина Амосова.

Гостья ток-шоу отметила, что украинская власть имела шесть месяцев для того, чтобы подготовиться к борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, однако не использовала должным образом это время. По ее словам, в частности, подключить частные лаборатории к тестированию украинцев за государственные деньги за полгода можно было бы.

"Но одной из вопиющих вещей, "узким горлышком" этой проблемы будет дефицит медиков, которые покидают систему здравоохранения, поскольку та плата, которую они получают, сталкиваясь с такими тяжелыми пациентами в таких чрезвычайно тяжелых условиях труда, мизерная. Но я хочу напомнить, что к дезинтеграции управления нашей системы здравоохранения причастны предшественники, но нынешний состав этой Верховной Рады никоим образом не сделал коррекции. Министр здравоохранения только призывает и дает рекомендации, и это потому, что он не имеет никаких полномочий по управлению больницами, которые при Супрун стали коммунальными предприятиями", – сказала Екатерина Амосова.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 15 октября обновила зоны карантина, которые начнут действовать с понедельника, 19 октября.

Следует заметить, что по состоянию на 15 октября ни один регион Украины не готов к ослаблению карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19.