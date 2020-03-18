Пандемия COVID-19: Потерять работу могут 25 млн человек

Пешеход проходит мимо дисплея, который показывает информацию о токийских фондовых рынках Nikkei (C), New York Dow (R) и Шанхая (L) в Токио, Япония EPA-EFE

В организации призвали к срочным, масштабным и скоординированным мерам для защиты работников

Пандемия коронавируса может вызвать глобальный экономический кризис и привести к тому, что около 25 миллионов людей по всему миру могут потерять работу, если правительства не будут прибегать к оперативным мероприятиям для защиты работников. Об этом сообщает Международная организация труда (ILO).

"Однако, если мы увидим международную ответственную скоординированную политику, как это произошло во время мирового кризиса 2008-2009 годов, то влияние на глобальную безработицу может быть существенно ниже", - подчеркнули в ILO.

Там также подсчитали, что в результате пандемии работники по всему миру только в этом году могут потерять от 860 миллиардов долларов до 3,4 триллиона долларов.

В организации призвали к срочным, масштабным и скоординированным мерам для защиты работников, поддержке рабочих мест и доходов, а также стимулированию экономики.

Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что пандемия коронавируса может привести к сокращению экономики Евросоюза на 5%.