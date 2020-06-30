Пандемия COVID-19: Ограничительные меры нужно вводить дифференцированно, – инфекционист

Ольга Голубовская Скриншот видео

Ольга Голубовская говорит, что меры должны быть соответствующими эпидситуации в регионах

Ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 нужно вводить дифференцированно – в зависимости от того, в каком состоянии находятся регионы.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявила заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская.

Ведущая программы Наташа Влащенко поинтересовалась у гостьи, возможно ли усиление карантинных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Я считаю, что ограничительные мероприятия нужно вводить дифференцированно в зависимости от того, в каком состоянии какой регион находится, потому что там, где большой рост, это одни мероприятия. Там, где был этот рост и он пошел на убыль, как Черновцы, например, это вторые мероприятия. А есть регионы, которые плюс-минус - есть случаи, но не в таком количестве", – отметила Ольга Голубовская.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине выявили 706 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 12 человек, однако справиться с недугом смогли 88 пациентов.

Как сообщалось, по состоянию на 30 июня карантин ослабить не могут Киев и еще 13 областей. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.