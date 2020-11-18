Пандемия COVID-19: Психотерапевт объяснил, почему люди фокусируют внимание на негативе

Спартак Суббота

Это эволюционный механизм - тот, кто был более тревожен, тот лучше выживает, говорит Спартак Суббота

Люди всегда фокусируются на негативных эмоциях и лучше усваивают негативную информацию. Это эволюционный механизм, который позволяет людям выживать.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил научный руководитель Института когнитивного моделирования, психотерапевт Спартак Суббота.

Психотерапевт, отвечая на вопрос ведущих, возможно ли сейчас, во время пандемии коронавируса, научиться перестраивать свое мышление, чтобы замечать вокруг не только негатив, рассказал об экспериментах, которые показали, что люди фокусируют свое внимание именно на негативной информации. Спартак Суббота объяснил, почему так происходит.

"Есть эксперименты, которые показывают, что человеку поверить в одинаково лживую информацию легче, если она негативная. Человек всегда фокусируется на отрицательных эмоциях, на отрицательных данных, то есть плохая информация лучше усваивается человеком. Это эволюционный механизм, который позволяет людям выживать, то есть тот, кто был более бдительный, кто был более тревожный, тот лучше выживает. Это нормальное состояние, только проблема в том, что украинцы в принципе не готовы сталкиваться с тем, что есть потребности у кого-то, кроме них самих, например, у государства, что проблемы могут быть и у государства, и у управленцев. И тут даже не вопрос финансового благосостояния - болеют абсолютно все, вне зависимости от статуса и наличия денег, но нам свойственно игнорировать это", – сказал Спартак Суббота.

Психотерапевт добавил, что сейчас участились обращения пациентов с генерализованным тревожным расстройством, а это такое расстройство, которое характеризуется ощущением, что с человеком может случиться плохое в любую минуту. Раньше, когда пандемия только начиналась, люди обращались с ипохондрией, тревогой о здоровье.

Напомним, по состоянию на утро 18 ноября в Украине обнаружили 570 153 случая коронавирусной болезни, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили в 12 496 человек. За прошедшие сутки заболели 535 детей и 529 медработников, также 1 668 человек госпитализированы, зарегистрировано 256 летальных случаев.

Накануне во время отчета правительства в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал места, где существует самый высокий риск заразиться коронавирусом.