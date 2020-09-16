Паломники на границе с Беларусью обеспечены всем необходимым, - МИД

Встреча пограничников с хасидами ГНСУ

Впрочем, в ведомстве призвали продолжить коммуникацию по решению этого вопроса на уровне правительств Украины и Израиля

Паломники на границе с Беларусью обеспечены едой и напитками, однако в МИД призвали продолжить коммуникацию по решению этого вопроса на уровне правительств Украины и Израиля. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

В частности, Енин рассказал, что много времени уделил во вторник тематике хасидов и ситуации в отдельных пунктах пропуска на границе с Беларусью, в том числе провел встречу с послом Израиля Джоэлем Лионом.

По его словам, несмотря на то, что значительное количество граждан Израиля продолжает находиться между белорусским и украинским пунктами пропуска, совместными усилиями украинской власти, посольств Израиля в Украине и Беларуси, а также ряда еврейских общин Украины удалось обеспечить паломников кошерной едой и напитками.

В МИД напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории.

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Напомним, накануне стало известно, что из-за запрета въезда в Украину на границе с Беларусью застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников.

Впоследствии глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами иностранцев, которые пытаются попасть в Украину из Беларуси вопреки ограничениям въезда.

Однако, несмотря на угрозу ответственности и запрет въезда, хасиды не оставляют попыток попасть в Умань.