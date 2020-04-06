Пальчевский: Ежедневно в Великобритании делают 100 тысяч тестов на коронавирус, а в Украине – 1,5 тысячи за весь период

Телеканал ZIK

Власть в нынешней ситуации решила пойти путем "одурачивания публики"

В Великобритании ежедневно проводят 100 тысяч ПЦР-тестов на выявление коронавируса. А в Украине за все это время сделано 1,5 тысячи анализов.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил политик, основатель клиники "ЕВРОЛАБ" Андрей Пальчевский.

"В Украине в разгар эпидемии, когда 100 тысяч болеет в Испании, 110 тысяч в Италии, 100 тысяч в Англии, 50 тысяч в Германии, когда умерло уже 50 тысяч человек, у нас все по-другому. Знаете, сколько анализов ПЦР делается, например, в Великобритании? 100 тысяч! А у нас за все это время сделано 1,5 тысячи анализов. Эти делают 100 тысяч в день! И вот выступают наши чиновники, они же тоже не специалисты, и говорят, что мы везем тысячу систем. Но важно, чтобы эта тысяча систем подошла к аппаратам, которые есть. Если они из Китая привезут системы, они не подойдут в большинстве случаев, то надо везти и аппараты. А аппараты – дело дорогое. Лаборатория ПЦР – это тоже не шутка. Поэтому здесь так важно, чтобы работало государственное и частное сотрудничество", – отметил Пальчевский.

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Основатель клиники "ЕВРОЛАБ" также рассказал, что предлагал руководителю СНБО и в Офисе президента свои услуги, чтобы организовать пункты забора и исследований образцов на коронавирус, однако ему не ответили.

По мнению Пальчевского, власть в нынешней ситуации решила пойти путем "одурачивания публики".

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля, в Украине зарегистрировали 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровело.