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Пахнут жасмином и лавандой: Укрпочта выпустила уникальные марки-наклейки с различными ароматами

Ароматизированные марки "Садовый жасмин" и "Лаванда"

 Укрпочта

Марки имеют нестандартную круглую форму и пахнут цветами

В среду, 15 июля, национальный почтовый оператор "Укрпочта" выпустил уникальные круглые почтовые марки-наклейки, напечатанные на ароматизированной бумаге. Об этом говорится на сайте оператора. 

Как отмечается, в обороте уже появились марки "Садовый жасмин" и "Лаванда" из серии "Садовые цветы". В Укрпочте эту серию марок называют уникальной из-за того, что они напечатаны на специальной бумаге: легонько потерев изображение цветов на знаках почтовой оплаты, можно почувствовать запах жасмина или лаванды (в зависимости от марки). 

Кроме этого, знаки имеют необычную круглую форму, а в их основе – самоклеящаяся бумага, то есть марка наносится на конверт в формате наклейки.

Эскизы для серии "Садовые цветы" разработала член Национального союза художников Украины Наталья Кохаль. Раньше ее марки "Белый Аист" и "Соловей Восточный" получили первое место в конкурсе "Лучшая марка Европы — выбор коллекционера 2019". 

Торжественная церемония спецгашения почтовой марки состоялась 15 июля в ботаническом саду имени академика Александра Фомина. Тираж каждого знака — 100 тысяч экземпляров, номинал — 13,50 грн.

Торжественная церемония спецгашения почтовой марки Укрпочта

Торжественная церемония спецгашения почтовой марки Укрпочта

"Мы в Укрпочте хотим популяризировать филателию и сделать ее интересной для большего количества людей. Поэтому со своей стороны мы продолжаем искать новые идеи и удивлять Украину и мир свежими подходами", – отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

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Напомним, ранее "Укрпочта" ввела в оборот почтовую марку "Передовая", посвященную борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19.

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