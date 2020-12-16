Падение на гололеде: Как добиться компенсации за полученную травму

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Украинцы имеют право на возмещение материального и морального вреда

В Украине через гололедица на дорогах многие граждане упали на улицы, однако они имеют право на получение компенсации. Об этом сообщила пресс-служба Центра по предоставлению правовой помощи.

Отмечается, что законодательство Украины предусматривает право граждан на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц. Именно поэтому человек имеет право на возмещение материального и морального вреда, причиненного этими органами.

Однако гражданам важно доказать вину физического или юридического лица в результате действий или бездействия, которого они получили травму. В случае травмирования на гололеде юристы советуют:

сфотографировать место происшествия, где видно, что территория неочищенная или полная льда.

найти и взять контакты свидетелей;

поискать камеры наблюдения, в частности, на банках или магазинах;

вызвать скорую помощь и потребовать от медиков фиксации причины травмы;

обратиться в травмпункт;

хранить все соответствующие документы-справки, больничные и тому подобное.

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Также необходимо выяснить, кто несет ответственность за участок, на котором произошла травма. Этими учреждениями могут быть ЖЭК, ЖСК или ОСМД.

После этого на адрес конторы надо написать заявление-претензию и отправить ее заказным письмом, указав о расчет на получение компенсации до определенной даты, а также приложив к письму копии документов, подтверждающие изложенные обстоятельства.

В случае непризнания контрой своей вины, можно подать иск в суд. По словам юристов, , физическое или юридическое лицо, причинившее вред увечьем или иным повреждением здоровья физическому лицу, обязано возместить пострадавшему заработок, утраченный вследствие утраты или уменьшения трудоспособности. Кроме того, законодательством предусматривается возмещение дополнительных расходов, вызванных необходимостью усиленного питания, санаторно-курортного лечения, приобретение лекарств, протезирование и тому подобное.

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Напомним, недавно в Киеве за сутки 163 человека травмировались из-за гололеда, которая образовалась под вечер в результате ледяного дождя. Тогда среди травмированных было 13 детей.