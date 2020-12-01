В ближайшие сутки Землю накроет магнитной бурей: Люди уже могут чувствовать головную боль

Магнитная буря Фото из открытых источников

Всплеск геомагнитной активности будет наблюдаться с 1 по 4 декабря

Самой большой проблемой для всех метеозависимых людей на планете в начале декабря 2020 года станут магнитные бури. Ожидается, что вспышки будут настолько сильными, что ухудшение самочувствия почувствуют даже те, кто не склонен реагировать на магнитные колебания. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Как отмечается, всплеск геомагнитной активности будет наблюдаться завтра, 2 декабря и продлится до 4 декабря. Однако метеочувствительные люди уже сегодня вечером, 1 декабря, начнут чувствовать ухудшение самочувствия.

Среди симптомов, которые могут появиться у людей: мигрень, раздражительность, проявления агрессии. Работоспособность и концентрация внимания начнут падать. Также могут возникнуть проблемы со сном, а утром – упадок сил, апатия. Могут быть скачки давления и обострения хронических заболеваний.

Чтобы снизить воздействие магнитной бури нужно:

выбраться вечером на прогулку на свежем воздухе;

хорошо проветрить спальню перед сном;

из рациона исключить кофе, алкоголь, жирную и острую пищу;

вечером или утром стоит выпить травяной чай, морс или компот;

физическую нагрузку стоит ограничить;

по возможности избегать стрессов;

на ночь можно сделать расслабляющую ванну.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется не переутомляться, а под рукой держать необходимые лекарства и бутылку с обычной водой.

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