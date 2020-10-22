"Отоспимся в воскресенье, когда всех людей спасем": Группа ДДТ выпустила клип на песню "Доктор Лиза"

Елизавета Глинка Фото из открытых источников

Песня написана для фильма "Доктор Лиза" про Елизавету Глинку

Российская группа ДДТ выпустила клип на песню "Доктор Лиза" — Юрий Шевчук написал ее специально к выходу фильма "Доктор Лиза" Оксаны Карас, сообщает "Медуза".

В прокат фильм выходит сегодня, 22 октября. В центре сюжета — один день из жизни Елизаветы Глинки, врача-реаниматолога и создателя фонда "Справедливая помощь", специалиста по паллиативной помощи.

Кроме Юрия Шевчука, в клипе появляются Чулпан Хаматова, сыгравшая роль Елизаветы Глинки в картине, Константин Хабенский и Андрей Бурковский.

Также в видео приняли участие волонтеры и пациенты Елизаветы Глинки. Режиссер клипа — Иван Соснин.

"Я хоть и не знал лично Доктора Лизу, но всегда поддерживал и восхищался тем, что она делает. Ребята сняли очень хороший фильм в ее память и обратились ко мне с просьбой написать песню. Это непростая задача, такие песни писать сложно — они либо рождаются сразу, либо уже никогда. Я рад что в итоге песня появилась", - заявил исполнитель Юрий Шевчук.

Ведущий продюсер фильма "Доктор Лиза" Александр Бондарев сказал: "У меня был очень близкий друг — Лиза. И этот фильм для меня гораздо больше, чем просто фильм. Мне было очень важно, чтобы песню к выходу картины написал именно Юрий Юлианович Шевчук — мой кумир с самого детства, человек, чьи принципы для меня и многих людей являются ориентирами, чьи поступки и творчество чисты, несмотря на наше достаточно лукавое время".

В свою очередь, режиссер клипа Иван Соснин отметил, что важно было найти минималистичное решение.

"Мы работали с очень сильным материалом, важно было найти минималистичное решение, которое бы не отвлекало зрителей от такой личной композиции. Поэтому мы решили проецировать кадры хроники на героев, которые так или иначе связаны с Елизаветой Глинкой. Ведь "Доктор Лиза" — это гораздо больше, чем один человек. "Доктор Лиза" — это люди, которым она помогала. Это люди, продолжающие ее дело.

На съемках мы познакомились с огромным количеством интересных людей, услышали много трогательных историй. Рад, что удалось принять участие в таком душевном проекте", - подчеркнул он.

Справка:

Елизавета Петровна Глинка (широко известна как Доктор Лиза) - российский общественный деятель и правозащитник. Филантроп, по образованию врач-реаниматолог.

Участвовала в работе Первого Московского хосписа, затем вместе с мужем на два года переехала на Украину. В 1999 году в Киеве основала хоспис при Онкологической больнице Киева. Член правления Фонда помощи хосписам "Вера". Учредитель и президент американского фонда VALE Hospice International.

С началом вооружённого конфликта на востоке Украины оказывала помощь людям, проживающим на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР". В октябре 2014 года обвинила Международный комитет Красного Креста (МККК) в отказе предоставить гарантии на груз лекарств под предлогом "нам не нравится политика вашего президента".

Вместе с Общероссийским народным фронтом выступила организатором шествия и митинга "Мы едины" в центре Москвы 4 ноября 2014 года, в котором приняли участие ряд парламентских и непарламентских партий России. По словам Глинки, "цель акции — продемонстрировать, что мы за единство и мир, что надо уметь договариваться, а если в обществе не умеют друг друга слушать, то случаются такие трагедии, как на Донбассе, напоминание о единстве российского народа, о необходимости его объединения. Сейчас вокруг России складывается очень непростая ситуация".

В 2015 и 2016 годах посещала в следственном изоляторе гражданку Украины Надежду Савченко, над которой проходил судебный процесс в Ростове-на-Дону.

Начиная с 2015 года, во время войны в Сирии Елизавета Глинка неоднократно посещала территорию страны с гуманитарными миссиями — занималась доставкой и распределением лекарств, организацией оказания медицинской помощи гражданскому населению Сирии.

25 декабря 2016 года Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе под Сочи. Она сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.

Опознана по ДНК-экспертизе в январе 2017 года.

Напомним, ранее стало известно, что несколько песен экс-участника группы "ДДТ" Куравлева признали экстремистскими.