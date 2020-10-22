"Отоспимся в воскресенье, когда всех людей спасем": Группа ДДТ выпустила клип на песню "Доктор Лиза"
Песня написана для фильма "Доктор Лиза" про Елизавету Глинку
Российская группа ДДТ выпустила клип на песню "Доктор Лиза" — Юрий Шевчук написал ее специально к выходу фильма "Доктор Лиза" Оксаны Карас, сообщает "Медуза".
В прокат фильм выходит сегодня, 22 октября. В центре сюжета — один день из жизни Елизаветы Глинки, врача-реаниматолога и создателя фонда "Справедливая помощь", специалиста по паллиативной помощи.
Кроме Юрия Шевчука, в клипе появляются Чулпан Хаматова, сыгравшая роль Елизаветы Глинки в картине, Константин Хабенский и Андрей Бурковский.
Также в видео приняли участие волонтеры и пациенты Елизаветы Глинки. Режиссер клипа — Иван Соснин.
"Я хоть и не знал лично Доктора Лизу, но всегда поддерживал и восхищался тем, что она делает. Ребята сняли очень хороший фильм в ее память и обратились ко мне с просьбой написать песню. Это непростая задача, такие песни писать сложно — они либо рождаются сразу, либо уже никогда. Я рад что в итоге песня появилась", - заявил исполнитель Юрий Шевчук.
Ведущий продюсер фильма "Доктор Лиза" Александр Бондарев сказал: "У меня был очень близкий друг — Лиза. И этот фильм для меня гораздо больше, чем просто фильм. Мне было очень важно, чтобы песню к выходу картины написал именно Юрий Юлианович Шевчук — мой кумир с самого детства, человек, чьи принципы для меня и многих людей являются ориентирами, чьи поступки и творчество чисты, несмотря на наше достаточно лукавое время".
В свою очередь, режиссер клипа Иван Соснин отметил, что важно было найти минималистичное решение.
"Мы работали с очень сильным материалом, важно было найти минималистичное решение, которое бы не отвлекало зрителей от такой личной композиции. Поэтому мы решили проецировать кадры хроники на героев, которые так или иначе связаны с Елизаветой Глинкой. Ведь "Доктор Лиза" — это гораздо больше, чем один человек. "Доктор Лиза" — это люди, которым она помогала. Это люди, продолжающие ее дело.
На съемках мы познакомились с огромным количеством интересных людей, услышали много трогательных историй. Рад, что удалось принять участие в таком душевном проекте", - подчеркнул он.
Справка:
Елизавета Петровна Глинка (широко известна как Доктор Лиза) - российский общественный деятель и правозащитник. Филантроп, по образованию врач-реаниматолог.
Участвовала в работе Первого Московского хосписа, затем вместе с мужем на два года переехала на Украину. В 1999 году в Киеве основала хоспис при Онкологической больнице Киева. Член правления Фонда помощи хосписам "Вера". Учредитель и президент американского фонда VALE Hospice International.
С началом вооружённого конфликта на востоке Украины оказывала помощь людям, проживающим на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР". В октябре 2014 года обвинила Международный комитет Красного Креста (МККК) в отказе предоставить гарантии на груз лекарств под предлогом "нам не нравится политика вашего президента".
Вместе с Общероссийским народным фронтом выступила организатором шествия и митинга "Мы едины" в центре Москвы 4 ноября 2014 года, в котором приняли участие ряд парламентских и непарламентских партий России. По словам Глинки, "цель акции — продемонстрировать, что мы за единство и мир, что надо уметь договариваться, а если в обществе не умеют друг друга слушать, то случаются такие трагедии, как на Донбассе, напоминание о единстве российского народа, о необходимости его объединения. Сейчас вокруг России складывается очень непростая ситуация".
В 2015 и 2016 годах посещала в следственном изоляторе гражданку Украины Надежду Савченко, над которой проходил судебный процесс в Ростове-на-Дону.
Начиная с 2015 года, во время войны в Сирии Елизавета Глинка неоднократно посещала территорию страны с гуманитарными миссиями — занималась доставкой и распределением лекарств, организацией оказания медицинской помощи гражданскому населению Сирии.
25 декабря 2016 года Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе под Сочи. Она сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.
Опознана по ДНК-экспертизе в январе 2017 года.
Напомним, ранее стало известно, что несколько песен экс-участника группы "ДДТ" Куравлева признали экстремистскими.