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Правительство узаконило паспорт в смартфоне

Е-паспорта появятся в каждом мобильном приложении "Дія" на следующей неделе

Кабинет министров Украины одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дія". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Есть хорошие новости – правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении "Дія". Отныне паспорта в смартфоне официально будут цифровыми аналогами бумажных документов", - написал Федоров.

Министр отметил, что е-паспорта появятся в каждом мобильном приложении "Дія" на следующей неделе и позволят не носить с собой ID-карты и выдержки из нее.

"Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали заграничный биометрический паспорт, который так же удостоверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности как и бумажный, который действует внутри страны", - добавил Федоров.

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Напомним, ранее Федоров анонсировал появление мобильного приложения, который известит вас о возможном контакте с больными коронавирусом.

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