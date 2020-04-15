Правительство узаконило паспорт в смартфоне
Е-паспорта появятся в каждом мобильном приложении "Дія" на следующей неделе
Кабинет министров Украины одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дія". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
"Есть хорошие новости – правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении "Дія". Отныне паспорта в смартфоне официально будут цифровыми аналогами бумажных документов", - написал Федоров.
Министр отметил, что е-паспорта появятся в каждом мобильном приложении "Дія" на следующей неделе и позволят не носить с собой ID-карты и выдержки из нее.
"Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали заграничный биометрический паспорт, который так же удостоверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности как и бумажный, который действует внутри страны", - добавил Федоров.
Напомним, ранее Федоров анонсировал появление мобильного приложения, который известит вас о возможном контакте с больными коронавирусом.