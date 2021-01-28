Отменить языковые штрафы в сфере обслуживания: В "Слуге народа" зарегистрировали законопроект

Юлия Гришина Скриншот с видео

Есть определенные границы государственного регулирования, отметила Юлия Гришина

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский зарегистрировал в ВРУ законопроект, которым предложено отменить "языковые" штрафы в сфере обслуживания. Сейчас проект закона находится на рассмотрении профильного комитета Рады.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все – украинцы" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Юлия Гришина.

"Мы зарегистрировали законопроект, который направлен на то, чтобы отменить штрафы в том случае, когда в сфере обслуживания не обязательно используется украинский язык. Я считаю, что есть определенные границы государственного регулирования. Там, где есть публичное пространство, согласно Конституции Украины, согласно разъяснению Конституционного суда, там украинский язык должен использоваться. Речь идет о судебной документации, об органах государственной власти, о политиках, образовательном процессе – обязательно украинский язык с определенными исключениями для детей, которые хотят учиться на других языках", – сказала Юлия Гришина.

Гостья ток-шоу добавила, что по состоянию на данный момент законопроект авторства Максима Бужанского находится на рассмотрении в профильном комитете, однако комитет его еще не рассматривал.

Напомним, в Украине с 16 января вступила в силу статья языкового закона относительно обслуживания клиентов на украинском языке в сфере услуг. Все предприятия и организации должны предоставлять услуги исключительно на государственном языке, однако могут использовать и другой в случае, когда клиент сам об этом попросил.

Как сообщали, за отказ обслуживать на украинском можно будет пожаловаться 10 региональным представителям языкового омбудсмена, которые появятся до конца 2021 года.

Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в Украине штрафовать за отказ обслуживать клиентов на украинском начнут с 16 июля 2022 года.