Отменить локдаун невозможно: В Кабмине отреагировали на протест Фопов в Киеве

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко Фото: пресс-служба Кабмина

С 1 января должны были вступить в действие многие жесткие ограничения для бизнеса, но их перенесли

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко отреагировал на акции протеста движения SaveФОП и заявил, что отменить локдаун на требование протестующих не удастся. Об этом он заявил в эфире " Завтрака с 1+1".

По его словам, с 1 января должны были вступить в действие многие жесткие ограничения для бизнеса, но их перенесли во времени на год, кроме рисковых групп товаров.

"В Украине ФОПы стали большой частью экономики. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, проводим с ними консультацию. Министерство экономики активно участвует в разработке изменений об отсрочке обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога, которые были приняты", - заявил он.

По его словам, в правительстве ведут диалог и встречи с представителями ассоциаций, которые представляют ФОПов.

"Смотрите, отменить локдаун невозможно. Как мы видим, локдаун идет по всем странам и он идет в более жесткой форме, чем у нас", - отметил он.

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Напомним, в Киеве 15 декабря возле Верховной Рады Украины и других органов государственной власти начались акции протеста. В связи с этим правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале.

Как сообщали, представители движения" SaveФОП", митинговавшие под Верховной Радой пытались установить палатки на Майдане Независимости, полиция ограничила движение на улице Крещатик.