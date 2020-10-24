Открытие КПВВ в Золотом и Счастье запланировано на 10 ноября, - Резников

Алексей Резников Фото из открытых источников

Соответствующее решение было принято на саммите в Париже

Открытие контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Золотом и Счастье запланировано на 10 ноября 2020 года. Об этом сообщил вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает РБК-Украина.

По словам Резникова, договоренности об открытии этих пунктов пересечения были достигнуты на саммите в Париже.

"У нас есть договоренность на 10 ноября попытаться одновременно открыть два КПВВ на тех участок (в золотом и счастье, - ред.), потому, что так запланировалось в Париже на саммите...", - отметил вицепремьер-министр.

Также он добавил, что украинская сторона установила на тех участках камеры, с помощью которых контролируются строительные работы по обустройству сервисной зоны.

"Мы установили вебкамеры, и я имею возможность ежедневно наблюдать строительную работы, асфальтируются площадки, создается в современный хаб, который обеспечит сервисную зону... Если боевики начнут обстреливать мирных людей, которые пересекают границу, это будет более, чем цинично", - подчеркнул Алексей Резников.

Напомним, недавно на КПВВ Донбасса продлили действие противоэпидемических ограничительных мер до конца 2020 года. Соответствующий приказ подписал командующий вооруженных сил Украины Владимир Кравченко.