Отказ от вакцинации: Ляшко рассказал, как действовать родителям, которые не хотят делать прививки ребенку

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Также он уточнил о расширении перечня обязательных прививок

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в законопроект № 4142 "О системе общественного здоровья" добавлено несколько новых пунктов, касающихся процесса вакцинации населения, в частности отказа от вакцинации и перечня инфекционных болезней, которые требуют обязательных прививок. Об этом он рассказал во время брифинга.

"Прежде всего, к 10 инфекционным болезням, которые уже определены, добавляется новый антиген - пневмококковая инфекция. То есть их уже будет 11... Также регулируется на законодательном уровне вопрос презумпции согласия на проведение профилактических прививок. Теперь, в случае принятия этого законопроекта, нужно будет написать заявление, если вы отказываетесь прививать своего ребенка", – пояснил заместитель министра.

Также Ляшко отметил, что в таком случае ответственность за отказ от вакцинации будет возложена только на родителей, поэтому они должны ознакомиться со всеми рисками. Он добавил, что некоторые нормы вакцинации, которые сейчас критикуют антивакцинаторы, уже действуют на территории страны и не были внесены в законопроект как что-то новое.

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В частности, говорят о том, что законопроект "О системе общественного здоровья" внедряет такую вещь, как обязательная вакцинация.

"Хочу подчеркнуть, что обязательная вакцинация в Украине урегулирована со времен независимости нашего государства. Законом "О защите населения от инфекционных болезней" и "О защите санитарного и эпидемиологического благополучия населения" четко предусмотрено, что в Украине обязательна вакцинация от 10 инфекционных болезней", – пояснил санитарный врач.

Как отметил Ляшко, подвергается критике также норма о том, что без прививок, которые предусмотрены Национальным календарем, дети не будут допускаться в садики или школы.

"Эта норма также давно урегулирована в 12 статье "О защите населения от инфекционных болезней". Верховный суд Украины от 17 апреля 2019 года признал, что вакцинация обязательна в Украине, а невакцинированным детям нельзя посещать детские сады", – объясняет санитарный врач.

Что касается работников, которые должны пройти обязательную профилактическую вакцинацию перед началом работы, то Ляшко уточнил, что их перечень был утвержден еще в 2001 году. По его мнению, именно вакцинация поможет преодолеть коронавирусную болезнь.

"Именно благодаря прививкам нам удалось ликвидировать оспу, немного осталось, чтобы ликвидировать полиомиелит. И я уверен, что благодаря прививкам нам удастся ликвидировать COVID-19", – добавил Ляшко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после того, как Украина получит вакцину против коронавируса, вакцинироваться придется даже тем, кто уже переболел.