Отель "Днепр" купили айтишники: Там будет киберспортивная арена

Отель "Днепр" Фото из открытых источников

До этого в сети появилась информация о том, что отель выкупили российские олигархи

Отель "Днепр" купил основатель кіберкоманди NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами, а на месте гостиницы планируется сделать большой кібеспортівний проект. Об этом он повідомив в Facebook.

"Если честно, то хотел дождаться уже сентября и все анонсировать на презентации нашей Украинской Профессиональной киберспортивного Ассоциации, но увы. Исходя из текущего информационного фона я чувствую острую необходимость объясниться. Победу в аукционе за гостиницу "Днепр" одержали не русские олигархи, а украинские айтишники", - пишет Кохановский.

По словам Кохановского, несколько лет назад он вместе с партнерами задумал крупный инфраструктурный киберспортивный проект. Проект должен был стартовать из здания арены, но партнеры изменили свои планы, увидев возможность приватизация гостиницы "Днепр".

"Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортівних ивентов. Он будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, бары, SPA-зоны, фитнес-центры), но и уникальные киберспортівні элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players 'lounge.

Когда я говорю "мы", то имею в виду группу партнеров и инвесторов, которые способны реализовать этот большой проект, первой частью которого стал отель "Днепр", - заявляет Кохановский.

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Напомним, ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины провел аукцион по продаже 100% пакета акций АО "Гостиница "Днепр". Отель продан за 1 111 111 222, 22 гривен.