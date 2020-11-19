От Степанова до Ляшко: Украинская певица в прямом эфире устроила скандал с главным санврачом

Ольга Полякова

Полякова заявила, что правительство не может без серьезного диалога ужесточать карантин

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко и украинская поппевица Оля Полякова устроили перепалку из-за карантина в Украине. Спор произошел в эфире канала "Украина 24".

Полякова заявила, что правительство не может без серьезного диалога ужесточать карантин, поскольку "стоит вопрос выживания целых сфер деятельности, а именно - музыкальной индустрии".

"То, как вы там кулуарно принимаете решения, и считаете это достижениями - это смешно... Что вы можете предложить нам - артистам, музыкантам, авторам - чтобы мы снова запаслись терпением и закрыли глаза на бездумную политику по отношению к себе? Скажите: давайте встретимся, обсудим все инициативной группой. Мы уже встречались еще в сентябре - и ничего. Только хейт, обвинения, скандалы и так далее. Если локдаун - то давайте компенсации, или хотя бы понимание, как мы выйдем из кризиса и компенсируем потери", - сказала певица.

Ляшко ответил, что уже имел с ней встречу в Минкульте и они обсуждали временные проблемы в связи с пандемией.

"Мы пошли навстречу вам... Мы приняли решение о 50% заполненность зала, о том, что вы лично, выступая на сцене, будете просить всех зрителей одевать маску, соблюдать дистанцию... После этого через две недели появился Харьков (концерт в Харькове - ред.), где началась эта ситуация...", - заметил санврач.

Полякова ответила по этому поводу, что не контролировала ситуацию с концертом в Харькове.

"Это был не мой концерт... Это манипуляция и выдергивание. Вечно у вас у политиков это одно и то же", - возмутилась звезда.

Напомним, ранее украинская поп-певица Оля Полякова устроила перепалку с министром здравоохранения Максимом Степановым из-за его недавней реакции на концерт с участием артистки в Харькове 3 октября.