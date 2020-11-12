"От работы не изолировался": Зеленский рассказал, как лечится от COVID-19

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Сейчас президент чувствует себя хорошо

Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно заболел коронавирусом COVID-19, рассказал о своем состоянии здоровья и работе на самоизоляции. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Как вы знаете, COVID-19, к сожалению, не обошел и меня. Но чувствую себя я достаточно хорошо, спасибо. Кстати, думаю, большая заслуга — это именно ваша поддержка, ваши теплые слова, пожелания скорейшего выздоровления. Я благодарю за это каждого из вас", - сказал президент.

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Кроме этого, он подчеркнул, что, несмотря на третий день самоизоляции, глава государства не изолировался от работы.

"Выполняю свои обязанности. Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме. Все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные звонки, переговоры и личные, даже вот такие, теплые встречи", - добавил президент.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусной болезнью COVID-19. В ОПУ сразу же отметили, что глава государства пошел на самоизоляцию и будет работать дистанционно.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус COVID-19, находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".