От нас не зависит: В "Нафтогазе" рассказали о возможном подорожании газа

Андрей Коболев hromadske.ua

По словам главы "Нафтогаза", компания является лишь одним из игроков на рынке

Сейчас в "Нафтогазе" не могут сказать, подорожает ли газ для населения в октябре, поскольку все зависит от рынка. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Я не могу заранее сказать, что сделает рынок. Мы не определяем, это от нас не зависит. 98% рынка принимает решения независимо от "Нафтогаза" и Коболева", - сказал Коболев.

По словам главы "Нафтогаза", компания является лишь одним из игроков на рынке и не имеет власти поднять или снизить цену. В частности, цена 3,24 гривни за кубометр в августе была следствием слишком сильного падения на рынке, однако за год такую ​​цену предложить не могут.

Вместе с тем Коболев отметил, что сейчас в "Нафтогазе" не видят меньшую цену на газ чем 4,73 гривни за кубометр.

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Напомним, газовая поставочная компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости доставки. По сравнению с августом цена газа выросла на 45%.