От коронавируса в Украине выздоровели уже 8 человек, - Минздрав
Все случаи выздоровления были зафиксированы в Черновицкой области
По состоянию на 22 марта 8 человек из 47 больных излечились от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.
Как отмечается, все 8 пациентов, которые выздоровели, из Черновицкой области.
В целом в этой области зафиксировали 25 случаев инфицирования, один из них — летальный.
Исследования осуществляли вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории.
Также в Минздраве напомнили, что большинство людей, болеющих новым коронавирусом, переносят его, как обычную ОРВИ, ведь эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 марта количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 300 тыс.лиц, более 13 тыс. людей умерли.
Также известно, что министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил о введении "жестких ограничительных мер" в связи с коронавирусом.