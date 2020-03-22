От коронавируса в Украине выздоровели уже 8 человек, - Минздрав

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Все случаи выздоровления были зафиксированы в Черновицкой области

По состоянию на 22 марта 8 человек из 47 больных излечились от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.

Как отмечается, все 8 пациентов, которые выздоровели, из Черновицкой области.

В целом в этой области зафиксировали 25 случаев инфицирования, один из них — летальный.

Исследования осуществляли вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории.

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Также в Минздраве напомнили, что большинство людей, болеющих новым коронавирусом, переносят его, как обычную ОРВИ, ведь эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 марта количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 300 тыс.лиц, более 13 тыс. людей умерли.

Также известно, что министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил о введении "жестких ограничительных мер" в связи с коронавирусом.