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От COVID-19 умер один из основателей Народного руха Владимир Черняк

Владимир Черняк Новинарня

Он дважды был избран народным депутатом Украины

В понедельник, 18 января, от осложнений коронавирусной болезни COVID-19 умер украинский политик, один из основателей Народного руха Украины Владимир Черняк. Об этом сообщается на его странице в Facebook

"Вчера перестало биться сердце патриота, борца за Украину, доктора экономических наук — Черняка Владимира Кирилловича. Его не стало ночью 18 января 2021 года после долговременной борьбы с ковидом. Он останется в наших сердцах навсегда!"- говорится в сообщении.

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Владимир Черняк в 1990 году был избран председателем коллегий Народного Руха. В 1989-1991 годах был народным депутатом СССР, а позже народным депутатом Украины III и IV созывов. В 1994 году баллотировался в мэры Киева.

Он занимал должность заведующего отделом теории и методологии Института экономики НАН Украины, а также был главным научным сотрудником Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов Украины. 

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Напомним, недавно умер бывший форвард футбольного клуба "Шахтер" Александр Васин, который стал одним из 33 лучших футболистов СССР. 

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