От блондинки к блондинке: Могилевская сделала неожиданное признание в соцсети

Наталья Могилевская Фото из открытых источников

Певица назвала свою коллегу Ирину Билык идеалом и "своей звездой"

Украинская певица, продюсер и народная артистка Наталья Могилевская, которая недавно изменила образ и перекрасилась в яркий блонд, сделала неожиданное признание в соцсети.

В частности, в своем микроблоге в Instagram исполнительница показала снимок со своей коллегой по сцене - Ириной Билык и призналась ей в любви, назвав идеалом и своей звездой.

"Моя любимая, моя идеальная, моя звезда, Ирина Билык. Как же я люблю твои песни, всегда помни, что я рядом и я твой друг. Мои поцелуи от блондинки к блондинке", - отметила Могилевская.

На самом фото видно, что артистки стоят в объятиях, Билык в стильной шляпе и пальто с принтом, а Могилевская в леопардовом платье и с массивными украшениями на шее. Обе - блондинки и очень похожи друг на друга.

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"Очень хорошие", "Две любимки", "Две грации", "Две звезды - две светлые повести", - начали писать поклонники под фотографией.

Напомним, ранее другая "звезда" поделилась с подписчиками в Instagram уникальным видео. Милла Йовович показала первые шаги своей самой маленькой дочери. Посмотреть можно здесь.

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