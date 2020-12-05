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От -6 до +12 и сильный ветер: Погода в Украине на сегодня

Синоптики спрогнозировали сильные порывы ветра в западных областях Фото из открытых источников

В восточных регионах ночью возможны заморозки

В субботу, 5 декабря, температура воздуха в Украине составит в среднем от 1 до 9 градусов выше нуля. Однако, западных регионах ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в западных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+12 градусов днем и -1...+5 градуса ночью. Утром возможен туман.  

По данным ГСЧС, в этот день на Западе Украины ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В связи с этим там объявили первый уровень опасности.

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В северных и центральных областях синоптики предупредили о возможной гололедице. Температура воздуха в этих регионах составит 0...+4 днем и 0...-4 градусов ночью. 

Погода в Украине 5 декабря Укргідрометцентр

В восточных регионах ночью ожидаются заморозки до -6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 2-4 градусов выше нуля. 

В Киеве и области 5 декабря осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит 0-2 градуса тепла, ночью до -3 градусов.

Напомним, накануне синоптики дали прогноз погоды на выходные 5 и 6 декабря. По предварительной информации, в эти дни в Украине ожидается облачная и ветреная погода без осадков, в западных областях ночью и утром местами возможны туманы.

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