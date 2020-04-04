От 600 до 30 тысяч евро: Украинка рассказала о штрафах за нарушение карантина в Испании

Виктория Тиссо Фото - скриншот

Выйти можно в ближайший магазин или аптеку

В Испании из-за эпидемии коронавируса ввели полный запрет на передвижение по улицам, кроме случаев, когда нужно выйти в магазин, аптеку или поехать в больницу. За нарушение наказывают штрафами от 600 до 30 тысяч евро.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения сообщила украинка Виктория Тиссо, которая живет в Испании.

Женщина рассказала, что сейчас в Испании, учитывая высокий уровень смертности от коронавируса, действуют жесткие карантинные ограничения, за нарушение которых карают большими штрафами. С 30 марта по 9 апреля в Испании ввели полный запрет на передвижение по улицам, кроме случаев, когда нужно выйти в магазин, аптеку или же отправиться в больницу. За нарушение строго наказывают.

"Штрафы – от 600 до 30 тысяч евро. Штрафы серьезно накладывают на нарушителей. У нас было несколько знакомых, которых штрафовали и на 2 тысячи евро за выход в магазин с ребенком, и за то, что отдаляешься от дома на какое-то неположеное расстояние", – отметила Виктория Тиссо.

А за нарушение правил выгула собак теперь могут оштрафовать и на 9 тысяч евро, рассказала она.

Как сообщалось, в течение суток 2 апреля в Испании от COVID-19 скончались 932 человека.

Напомним, по состоянию на утро 3 апреля в мире общее количество зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 1 016 128 человек.