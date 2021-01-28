От 30 см до метра: В Укргидрометцентре показали, где в Украине выпало больше всего снега

Больше всего снега выпало в Карпатах

Фото из открытых источников

Украинский гидрометцентр опубликовал карту, которая отображает высоту снежного покрова в разных регионах страны. Соответствующая информация размещена на Facebook-странице центра.

Как отмечается, самый высокий снежный покров можно наблюдать на Прикарпатье (40 см) и в Закарпатской области (33 см).

По информации синоптиков, немало снега выпало в Николаевской области — 24-27 см, а в Одесской области высота покрова местами превышает 20 см.

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Также хорошо снежило в Черкасской и Кировоградской областях — до 17 см снега. Наименьшее количество снега выпало в северных областях — до 9 см.

Если говорить о столице, то здесь от 1 до 4 см снега, в Киевской области больше всего осадков в южной части — 7 см.

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Высота снежного покрова 28 января Укргидрометцентр

По информации снеголавинных станций, по состоянию на 08:00 в Карпатах на горе Плай снежный покров был высотой 33-74 см, на Драгобрате — 78 см, а в районе горы Пожижевская — 40-102 см.

Напомним, из-за снегопадов в Полтавской области перекрыли движение транспорта в направлении Киева и Харькова.