Освобожденные из ОРДЛО украинцы заявляют об избиениях, пытках, психологическом и сексуальном насилии, - Офис генпрокурора
За шесть лет конфликта было установлено свыше 160 мест незаконного содержания украинцев на Донбассе
Украинцы, которые 16 апреля вернулись из ОРДЛО на родину в результате третьего этапа обмена, заявляют о фактах избиения и жестокого обращения, применения психологического и сексуального насилия. Об этом рассказал начальник Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Юрий Рудь, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно сообщению, в ведомстве сотрудничают со всеми освобожденными украинцами для подготовки и передачи доказательств нарушения международного гуманитарного права до Офиса прокурора Международного уголовного суда.
"Большинство уволенных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, истязания, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", - подчеркнул Рудь.
Как отмечается, за шесть лет вооруженного конфликта органы прокуратуры совместно с СБУ установили свыше 160 мест незаконного содержания украинских граждан на Донбассе. Более 3,5 тыс. лиц были противоправно лишены свободы.
В отдельных местах одновременно содержались в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек независимо от пола, без надлежащего обеспечения медицинской помощью и питанием.
Напомним, в четверг, 16 апреля, на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами между отдельными регионами Донецкой и Луганской областей и Киевом.
Впоследствии Офис президента Украины заявил о завершении обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО и опубликовал списки лиц, которые вернулись.