Освобожденные из ОРДЛО украинцы заявляют об избиениях, пытках, психологическом и сексуальном насилии, - Офис генпрокурора

За шесть лет конфликта было установлено свыше 160 мест незаконного содержания украинцев на Донбассе

Офис генерального прокурора. Фото из открытых источников

Украинцы, которые 16 апреля вернулись из ОРДЛО на родину в результате третьего этапа обмена, заявляют о фактах избиения и жестокого обращения, применения психологического и сексуального насилия. Об этом рассказал начальник Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Юрий Рудь, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, в ведомстве сотрудничают со всеми освобожденными украинцами для подготовки и передачи доказательств нарушения международного гуманитарного права до Офиса прокурора Международного уголовного суда.

"Большинство уволенных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, истязания, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", - подчеркнул Рудь.

Как отмечается, за шесть лет вооруженного конфликта органы прокуратуры совместно с СБУ установили свыше 160 мест незаконного содержания украинских граждан на Донбассе. Более 3,5 тыс. лиц были противоправно лишены свободы.

В отдельных местах одновременно содержались в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек независимо от пола, без надлежащего обеспечения медицинской помощью и питанием.

Напомним, в четверг, 16 апреля, на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами между отдельными регионами Донецкой и Луганской областей и Киевом.

Впоследствии Офис президента Украины заявил о завершении обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО и опубликовал списки лиц, которые вернулись.