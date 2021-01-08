Освобожденные из ливийской тюрьмы моряки вернулись в Украину
Их удерживали около пяти лет по обвинению в контрабанде
Четверо освобожденных из ливийской тюрьмы моряков вернулись в Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
Сообщается, что сегодня утром в Украину вернулись моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган Олег Войнеровський и Павел Чайка, которые в феврале 2016 года были задержаны с судном Captain Khayyam. В декабре ливийский суд приговорил их к пяти годам заключения.
Уволен Владимир Тостоган поблагодарил всех причастных к возвращению на родину.
"Информация о нашем увольнении пришла в ночь на Рождество, поэтому хочу поздравить всех с Рождеством Христовым. Огромное спасибо всем и слава Украине!"- сказал он.
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Ранее сообщалось, что четверо украинских моряков с судна Captain Khayyam, которых удерживали в Ливии с 2016 года, возвращаются в Украину.