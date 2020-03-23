Оставили без еды: В общежитии Киева полсотни студентов закрыли на карантин из-за коронавируса

Общежитие Киевского института музыки им. Р.М. Глиера УП

Перед введением карантина из общежития забрали с температурой 6 человек

В общежитии Киевского института музыки имени Г.М. Глиера, где жил парень с подозрением на коронавирус, закрыли более полусотни студентов на карантин, которые на несколько дней остались без еды.

Об этом рассказали преподаватель института Вячеслав Дедковский, студент-житель общежития и ректор университета Александр Злотник, сообщает УП.

Как отмечается, более 50 студентов официально закрыли на карантин еще 17 марта.

"Дети были брошены на произвол судьбы – они на три дня остались без питания, только 20 марта силами бывшего студента университета Антона Соловьенка организовали сбор средств и закупили продукты и воду. Потому студенты даже воды не имели и должны были кипятить воду из крана", - подчеркнул Дедковский.

Кроме этого, всех норм карантина там соблюдаются. В частности, в общежитии находятся вахтер, охранник, воспитатель и комендант, которые приходят туда на работу, а потом возвращаются домой.

Новости по теме: В Киеве из-за подозрения на коронавирус продезинфицировали общежитие

По словам одного из студентов, утром 17 марта к ним пришли и сказали, что закрывают на карантин. Жители общежития не ожидали, что их закроют, поэтому запасов еды они не имели. В то же время руководство заведения никак их не поддержало в первые дни карантина. Однако благодаря бывшему студенту и волонтерам удалось закупить для жителей общежития продукты и воду.

Позже ректор университета Александр Злотников отметил, что проблема уже решена, студенты всем обеспечены, подозрения на коронавирус у госпитализированных не подтвердились, но карантин снимать не будут, чтобы обезопасить детей.

К слову, по словам студента, перед введением карантина из общежития забрали с температурой 6 человек. Сейчас на карантине находится 66 человек (42 украинцы: 40 студентов и 2 сотрудника института) и 24 иностранных студента.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к руководителям учебных заведений с просьбой не выселять студентов из общежитий во время карантина.