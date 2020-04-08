Оставайтесь дальше от опасности: Хасидов призвали не ехать на паломничество в Умань

Посол Израиля и главный раввин Украины просят обращаться к врачу при первых проявлениях болезни

Хасиды в Умани. Фото EPA-EFE

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион, мэр Умани Александр Цебрий, главный раввин Украины Моше Азман и главный раввин Умани Яков Джантой призывали хасидов не ехать в Умань на паломничество, а остаться дома из-за опасности коронавируса. Совместное обращение опубликовано на Facebook-странице израильского посольства.

"Тора предписывает нам оставаться как можно дальше от опасности... Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах", - говорится в обращении.

Как отмечается, паломников также предупреждают об ответственности, которую они понесут за нарушения правил карантина.

Напомним, недавно в умершего в Умани хасида, который приехал из Соединенных Штатов Америки, диагностировали COVID-2019. Впоследствии коронавирусную инфекцию подтвердили у его жены и двух детей.