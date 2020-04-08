live
Новости » Общество Читати новину українською

Оставайтесь дальше от опасности: Хасидов призвали не ехать на паломничество в Умань

Посол Израиля и главный раввин Украины просят обращаться к врачу при первых проявлениях болезни

Хасиды в Умани. Фото EPA-EFE

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион, мэр Умани Александр Цебрий, главный раввин Украины Моше Азман и главный раввин Умани Яков Джантой призывали хасидов не ехать в Умань на паломничество, а остаться дома из-за опасности коронавируса. Совместное обращение опубликовано на Facebook-странице израильского посольства. 

"Тора предписывает нам оставаться как можно дальше от опасности... Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах", - говорится в обращении.

Как отмечается, паломников также предупреждают об ответственности, которую они понесут за нарушения правил карантина. 

Напомним, недавно в умершего в Умани хасида, который приехал из Соединенных Штатов Америки, диагностировали COVID-2019.  Впоследствии коронавирусную инфекцию подтвердили у его жены и двух детей.  

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Онлайн-уроки для учащихся 5-11 классов на карантине: Минобразования опубликовало расписание Украина будет обмениваться информацией о COVID-19 на платформе ЮНЕСКО Сроки вступительной кампании будут смещены, – Мандзий ВНО-2020 состоится, а ГИА для 4 и 9 классов будет отменена, – Мандзий
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Елена Лукаш | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Хроники карантина | Ток-шоу
Дмитрий Раимов | Сценарий болезни | Ток-шоу
Проблемы бизнеса в условиях карантина. Что будет с