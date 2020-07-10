Особенности високосного года: Чего ожидать и на что обратить внимание, – советы астролога

Астролог Ирина Орлова Скриншот видео

Категорических показаний, что именно високосный год виноват во всех бедах, нет, говорит Ирина Орлова

Високосный 2020 год будет ознаменован тем, что до конца этого года все почувствуют смену эпохи в законодательном и политическом укладе, а также завершение жизненного уклада.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила астролог, психолог, нумеролог Ирина Орлова.

Ирина Орлова отметила, что категорических свидетельств относительно того, что високосный год неблагоприятный и виноват во всех бедах, нет. Большинство астрологов, отметила она, пришли к мысли, что високосный год может быть необычным и полярным. На примере пандемии коронавируса астролог объяснила, что, с одной стороны, люди встретились с опасным недугом, однако, с другой, это научило их более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью тех, кто рядом.

"Я хочу подчеркнуть, что такие катастрофы происходят независимо от того, это високосный или не високосный год. Я думаю, что мы можем концентрировать свое внимание, что именно в этом году происходят какие-то такие страшные пожары. 2020 год, вот чем именно он будет ознаменован – это что где-то к новому году мы все отметим смену эпохи. Причем эпохи в законодательном, политическом устройстве, и это будет касаться в 2020 году знамения уже окончания, завершения жизненного уклада, того, как мы проживаем свою личную жизнь", – сказала Ирина Орлова.

Новости по теме: Верите в астрологию? Вот что об этом говорит наука

Она призвала обратить внимание и осуществить трансформацию в своей профессиональной жизни: "Сейчас нам дано время, чтобы мы обратили внимание на новые знания, новые знакомства, чтобы мы обратили внимание на новые курсы".

Вместе с тем, Ирина Орлова советует перенести свадьбу на следующий, 2021 год: "Там будут намного лучшие, более благоприятные условия, чтобы будущая жизнь новой семьи, брак имели лучше продолжение".

Как сообщалось ранее, астролог Наталья Марченко прогнозировала, что энергия 2020 года предусматривает строительство фундамента: то, что будет заложено в 2020 году, станет фундаментом на последующие годы.

Читайте также: "Мольфарка Магдалена Мочиовски дала прогноз для Украины и украинцев на 2020 год".