Основой дальнейших мер против пандемии будет адаптивный карантин, - Шмыгаль

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Более детальный план правительство представит в ближайшее время

Министерство здравоохранения работает над различными сценариями продления адаптивного карантина в условиях пандемии COVID-19, сценарии дальнейших противоэпидемиологических мероприятий будут представлены в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Министерство здравоохранения работает над различными сценариями продления адаптивного карантина. Анонсов делать не буду, потому что на самом деле прорабатываются разные варианты. Вчера были разговоры с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем лучшие практики", - сказал он.

По словам премьера, скорее всего, основой дальнейших противоэпидемических мер будет адаптивный карантин, а по какому именно сценарию - власти представят в ближайшее время на заседании правительства.

Шмыгаль добавил, что украинская экономика не должна страдать от тотального локдауна. По его мнению, "очень хорошо себя оправдывает наш адаптивный локальный карантин".

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине хотят усилить карантин, в частности запретить проведение массовых мероприятий и ограничить работу ТРЦ, спортзалов и бассейнов.