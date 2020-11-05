live
Новости » Общество Читати новину українською

Основой дальнейших мер против пандемии будет адаптивный карантин, - Шмыгаль

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Более детальный план правительство представит в ближайшее время

Министерство здравоохранения работает над различными сценариями продления адаптивного карантина в условиях пандемии COVID-19, сценарии дальнейших противоэпидемиологических мероприятий будут представлены в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Министерство здравоохранения работает над различными сценариями продления адаптивного карантина. Анонсов делать не буду, потому что на самом деле прорабатываются разные варианты. Вчера были разговоры с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем лучшие практики", - сказал он.

По словам премьера, скорее всего, основой дальнейших противоэпидемических мер будет адаптивный карантин, а по какому именно сценарию - власти представят в ближайшее время на заседании правительства.

Шмыгаль добавил, что украинская экономика не должна страдать от тотального локдауна. По его мнению, "очень хорошо себя оправдывает наш адаптивный локальный карантин".

Новости по теме: "Карантин выходного дня": Когда в Украине ожидать локдаун и черную зону

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине хотят усилить карантин, в частности запретить проведение массовых мероприятий и ограничить работу ТРЦ, спортзалов и бассейнов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

На Донбассе члены НВФ увеличивают количество минирований, - Генштаб ТКГ согласовала четыре новые точки разведения сил на Донбассе За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня, один военный ранен, - ООС На Донбассе противник открыл огонь из гранатометов, ранен военный ООС
Loading...

программы канала ZIK

Даниил Гетманцев | Ток-шоу
Бюджет-2021. Конституционный кризис. Выборы в США | Ток-шоу
Утреннее заседание Верховной Рады | Рассмотрение проекта госбюджета-2021 | 05.11.20
Подсчет голосов продолжается в США. Валютные карусели. Локдаун по-украински | Детали дня | 04.11.20
Выборы в США. Конституционный кризис. Досрочным парламентским выборам быть? | Ток-шоу 19 | 04.11.20
Анатолий Шарий | Местные выборы-2020: Фальсификации в Мариуполе | 04.11.20