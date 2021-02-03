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Основатель Amazon Джефф Безос уходит в отставку с поста гендиректора

Основатель компании Amazon Джефф Безос

 Фото - из открытых источников

Джефф Безос уже выбрал себе замену - новым гендиректором станет Энди Ясси

Основатель компании Amazon, самый богатый человек в мире Джефф Безос покинет пост гендиректора, взамен он станет исполнительным председателем совета директоров. Об этом сообщила пресс-служба Amazon.

Согласно сообщению, 57-летнего Безоса, состояние которого сейчас оценивается в 196,2 млрд долларов, заменит Энди Ясси, возглавляющий Amazon Web Services. 

"Как глава я намерен сосредоточиться на новых продуктах. Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нем", - отметил миллиардер.

Джефф Безос отметил, что намерен уделить больше времени своему благотворительному фонду Bezos Earth Fund, космической компании Blue Origin, газете The Washington Post и фонду Amazon Day 1 Fund.

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Напомним, в прошлом году первый в списке самых богатых людей мира, основатель компании Amazon Джефф Безос выделил 10 млрд долларов на финансирование программ и организаций, которые занимаются защитой окружающей среды и борьбой с изменениями климата.

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