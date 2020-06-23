Ослабить карантин невозможно в 14 областях, - Минзддрав

Наиболее напряженная ситуация в больницах на Закарпатье и Буковине

Фото из открытых источников

В Министерстве здравоохранения заявили, что по состоянию на вторник, 23 июня, 14 областей Украины не соответствуют критериям для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Согласно сообщению, не соответствуют обновленным нормам Минздрава относительно ослабления карантина такие области: Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровненская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская и Тернопольская.

Как отмечается, в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Одесской областях проводят недостаточное количество тестирований. Больницы в Закарпатской и Черновицкой областях перегружены больными на коронавирус.

Кроме этого, отрицательная динамика наблюдается в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Также недостаточный процент выявления COVID-19 зафиксировано в Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровненской и Черновицкой областях.

Новости по теме: В Закарпатской области отменили ослабление карантина

Напомним, по состоянию на утро вторника, 23 июня, в Украине лабораторно подтверждено 38 074 случаи коронавируса COVID-19.