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"Ощадбанк" продлил действие платежных карт для переселенцев

Фото из открытых источников

Карточки не будут блокировать до 1 марта следующего года

"Ощадбанк" продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что карточки банка для переселенцев будут работать до марта следующего года. "Карточки "Ощадбанка" внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифным пакетом "Мой счет", и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 марта 2021 года", – говорится в сообщении.

В то же время в банке напомнили о продолжении перевыпуска карт по графику и их доставке в отделения. "Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и расплачиваться своей старой картой до 1 марта 2021 года", – написали в "Ощадбанке".

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Напомним, в ноябре представители "Ощадбанка" заявили, что готовы еще на три месяца продлить действие банковских карт для пенсионеров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Таким образом, пенсионеры с ОРДЛО смогут получить пенсии и социальные выплаты в случае возобновления работы КПВВ по обе стороны линии разграничения.

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