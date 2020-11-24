"Ощадбанк" готов продлить еще на три месяца действие карт для пенсионеров из ОРДЛО

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Об этом стало известно на заседании

Представители "Ощадбанка" заявили, что готовы еще на три месяца продлить действие банковских карт для пенсионеров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Представители "Ощадбанка" заявили о готовности продлить срок действия банковских карт для получения выплат пенсионерами еще на три месяца. Таким образом, пенсионеры ОРДЛОУ смогут получить пенсии и социальные выплаты, если российская сторона возобновит работу КПВВ", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, состоялось заседание подгруппы по безопасности, которая подтвердила действенность координационного механизма, который применяется в случае нарушения режима прекращения огня.

Также украинская делегация напомнила российский стороне, что 13 ноября политические советники глав государств Нормандского формата решили продолжить отрабатывать конкретные механизмы координации и даже их письменно фиксировать.

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Напомним, во вторник, 24 ноября, состоялось онлайн-заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.