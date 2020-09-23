Осенью в армию призовут более 13 тыс. юношей, – решение Кабмина

На проведение осеннего призыва выделят 65,2 млн грн

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Во время осеннего призыва В 2020 году на срочную службу призовут 13 570 юношей. Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров Украины, передает Укринформ.

Отмечается, что в Вооруженные Силы Украины привлекут 7500 человек, в Национальную гвардию – 4970, Государственную специальную службу транспорта – 600, Госпогранслужбу – 500 человек. В целом для проведения призыва выделят 65,2 млн грн. Показатели очередного призыва в Вооруженных сил уменьшили на 1,5 тысячи человек от ранее запланированного количества, что позволит сэкономить 6,4 млн грн.

Известно, что на срочную службу в октябре-декабре 2020 года будут призываться годные по состоянию здоровья к военной службе мужчины, которым до отправки в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от службы.

Также сообщается, что больше всего призывников в этом году будет в Днепропетровской (1265 человек), Харьковской (953), Одесской (735) и Львовской областях (632). В то же время меньше всего юношей призовут в Луганской области – 228 человек.

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Ранее сообщалось, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует сократить количество граждан, которых будут призывать срочную на военную службу. Таким образом в ведомстве решили увеличить количество военных по контракту.