Органы власти за угрозы заражения коронавирусом должны создать "дублеров", – Иван Сорока

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"Дублирующие системы для руководства надо делать уже сейчас"

Из-за риска поражения коронавирусом руководящих структур уже сейчас надо делать дублирующие системы для руководства всеми органами государственной власти.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока.

Иван Сорока отметил, что сейчас многие медики живут за пределами Киева или Киевской области, поэтому нужно решить проблему с доездом на работу. Он также предложил освободившиеся гостиницы предоставить для медиков, чтобы их смены могли там отдыхать и не ездить домой и не подвергать риску заражения коронавирусом своих родных.

Иван Сорока считает, что органы власти из-за угрозы заражения коронавирусом должны создать "дублеров".

"Хочу сказать чрезвычайно важное то, что не касается отрасли здравоохранения: учитывая то, что есть риск поражения руководящих структур, уже сейчас надо делать дублирующие системы для руководства всеми органами государственной власти, законодательных органов власти... Сейчас мы должны думать о ситуации с дублерами", – отметил Иван Сорока.

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Напомним, по состоянию на утро, 19 марта, в мире зарегистрировано более 218 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Накануне сообщали, что народный депутат и член депутатской группы "Довира" Сергей Шахов заболел коронавирусной инфекцией.