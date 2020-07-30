Опубликовано видео конфликта нардепа от "Слуги народа" с отдыхающими

Андрей Одарченко Фото из открытых источников

Инцидент с участием народного депутата Одарченко произошел в кафе на побережье Черного моря

В сети опубликовали видео части конфликта между нардепом от "Слуги народа" Андреем Одарченко и отдыхающими, который произошел сегодня в Железном Порту.

Судя по тому, что на видео присутствуют полицейские и составление протокола, это было уже окончание конфликта.

Причины конфликта неизвестны. Сам народный депутат пока не прокомментировал ситуацию.

Напомним, в поселке Железный Порт Херсонской области произошел конфликт между народным депутатом из "Слуги народа" Андреем Одарченко и другим отдыхающим, в результате которого нардепа ударили кулаком в лицо.

Также сообщалось, что в соцсети опубликовали видеозапись конфликта в ресторане с участием якобы народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Стрихарского.